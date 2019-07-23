В Саратове пенсионер потерял карту и лишился 16 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:36 2019-07-23T08:41:44+03:00

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В отдел полиции Балаковского района обратился 61-летний гражданин.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 6 мая он потерял кредитную карту, с которой сняли 16 тыс. рублей. Вор получил такую сумму, потому что со счета можно было забирать до 1 тыс. рублей без подтверждения пин-кода.

По подозрению в краже задержали 39-летнего гражданина, который уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он ждет решения уголовного дела под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU