В Саратове пенсионер потерял карту и лишился 16 тыс. рублей
Предполагаемого преступника задержали
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В отдел полиции Балаковского района обратился 61-летний гражданин.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 6 мая он потерял кредитную карту, с которой сняли 16 тыс. рублей. Вор получил такую сумму, потому что со счета можно было забирать до 1 тыс. рублей без подтверждения пин-кода.
По подозрению в краже задержали 39-летнего гражданина, который уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он ждет решения уголовного дела под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU