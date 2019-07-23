Психбольной мужчина грабил и убивал пенсионерок в Саратове

СЕГОДНЯ 08:35 2019-07-23T08:36:16+03:00

Он нападал на женщин в Заводском районе

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Саратовский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя. Он обвинялся в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия, разбое и убийстве.

- Мужчина днем 12 августа 2018 года у одного из домов по улице Пономарева подошел к 77-летней женщине, сидящей на лавке, и просто так ударил ее ножом в грудь слева. Пенсионерка получила колото-резаную рану груди и перелом ребра, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Позже, вечером 5 января, злоумышленник на улице Азина попытался вырвать пакет у 79-летней гражданки. Старушка начала сопротивляться и получила удар лезвием в спину. Женщина скончалась на месте, а грабитель забрал пакет с ключами, кошельком и 200 рублями.

Через два дня, около десяти вечера 7 января, мужчина на проспекте Энтузиастов напал на 50-летнюю женщину. Складным ножом он ранил ей плечо, вырвал сумку с мобильником и 1 тыс. рублей и убежал.

Во время расследования злоумышленнику провели психолого-психиатрическую экспертизу. Исследование установило, что у него психическое расстройство, из-за которого он невменяем.

Из-за этого гражданина не могут посадить. Мужчину отправили принудительного лечиться.

ИСТОЧНИК KP.RU