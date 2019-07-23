2019-07-23T08:22:24+03:00
Происшествия

Бухгалтер ТСЖ в Саратове за четыре месяца украла 3,8 млн рублей

Она принимала деньги от жителей, но в кассу вносила только часть из них
Ольга Симонова
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В Саратове в суд направлено дело в отношении 52-летней местной жительницы. Ее обвиняют в присвоении и растрате денег в особо крупном размере с использованием служебного положения.

- Следствие считает, что бухгалтер-кассир ТСЖ «Реан-1» с июля по октябрь 2017 года принимала деньги от населения, но в кассу вносила только часть, а чеки людям не выдавала. Таким образом, она похитила более 3,8 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Чтобы не выдать себя, злоумышленница вносила в лицевые счета и платежки сведения об оплате. По этим документам у местных жителей не было задолженностей, но в кассе ТСЖ денег не было.

Во время следствия обвиняемой выписали подписку о невыезде. Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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