Безработный украл из магазина на Зарубина два спортивных костюма
Мужчина был задержан и во всем сознался
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В Кировском районе Саратова сотрудник магазина на улице Зарубина обратился в полицию с заявлением о краже.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, преступление было совершено в 21:20 в понедельник, 22 июля.
По словам заявителя, неизвестный путем свободного доступа похитил два спортивных костюма.
Полиция возбудила уголовное дело и задержала подозреваемого — 26-летнего безработного. Он дал признательные показания.
ИСТОЧНИК KP.RU