2019-07-23T08:36:51+03:00
Происшествия

Безработный украл из магазина на Зарубина два спортивных костюма

Мужчина был задержан и во всем сознался
Екатерина Семенова
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В Кировском районе Саратова сотрудник магазина на улице Зарубина обратился в полицию с заявлением о краже.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, преступление было совершено в 21:20 в понедельник, 22 июля.

По словам заявителя, неизвестный путем свободного доступа похитил два спортивных костюма.

Полиция возбудила уголовное дело и задержала подозреваемого — 26-летнего безработного. Он дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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