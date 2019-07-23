Безработный украл из магазина на Зарубина два спортивных костюма

СЕГОДНЯ 08:19 2019-07-23T08:36:51+03:00

Мужчина был задержан и во всем сознался

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Саратова сотрудник магазина на улице Зарубина обратился в полицию с заявлением о краже.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, преступление было совершено в 21:20 в понедельник, 22 июля.

По словам заявителя, неизвестный путем свободного доступа похитил два спортивных костюма.

Полиция возбудила уголовное дело и задержала подозреваемого — 26-летнего безработного. Он дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU