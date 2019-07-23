На Волге у Саратова катер с мужчинами врезался в трубу

СЕГОДНЯ 08:06 2019-07-23T08:06:34+03:00

Пострадали три человека, один — в тяжелом состоянии

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В Саратовском районе на реке Волге катер с тремя мужчинами врезался в трубу.

- ЧП случилось у турбазы «Водник». Все люди в плавсредстве пострадали. Одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии сотрудники ЦМК, второго — спасатели облспаса, третьему мужчине оказали помощь на месте, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Обстоятельства инцидента выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU