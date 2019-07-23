Иномарка врезалась в «скорую помощь» на 1-й Дачной в Саратове
На проспекте 50 лет Октября в Саратове утром 23 июля образовалась серьезная пробка.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», причина — ДТП на остановке «1-я Дачная».
Там столкнулись автомобиль «скорой помощи» и Toyota RAV4. По словам очевидцев, иномарка задела медицинский микроавтобус сзади. Однако машины перегородили полосу движения по направлению к «Стрелке».
На проспекте 50 лет Октября образовалась пробкаФото: Екатерина Семенова
Из-за этого крупногабаритным автобусам и троллейбусам пришлось выезжать на тротуар, чтобы продолжить движение.
Автобусам приходилось выезжать на тротуарФото: Екатерина Семенова
Участники аварии вытолкали иномарку, и машины уехали с места ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU