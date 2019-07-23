2019-07-23T08:40:51+03:00
Происшествия

Иномарка врезалась в «скорую помощь» на 1-й Дачной в Саратове

Образовалась серьезная пробка [фото]
Екатерина Семенова
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Иномарка врезалась в "скорую помощь"Иномарка врезалась в "скорую помощь"Фото: Екатерина Семенова
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На проспекте 50 лет Октября в Саратове утром 23 июля образовалась серьезная пробка.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», причина — ДТП на остановке «1-я Дачная».

Там столкнулись автомобиль «скорой помощи» и Toyota RAV4. По словам очевидцев, иномарка задела медицинский микроавтобус сзади. Однако машины перегородили полосу движения по направлению к «Стрелке».

На проспекте 50 лет Октября образовалась пробка Фото: Екатерина Семенова

На проспекте 50 лет Октября образовалась пробкаФото: Екатерина Семенова

Из-за этого крупногабаритным автобусам и троллейбусам пришлось выезжать на тротуар, чтобы продолжить движение.

Автобусам приходилось выезжать на тротуар Фото: Екатерина Семенова

Автобусам приходилось выезжать на тротуарФото: Екатерина Семенова

Участники аварии вытолкали иномарку, и машины уехали с места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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