Замгендиректора «РосРАО»: Отходы надо культурно перерабатывать, а не сливать в Волгу

СЕГОДНЯ 15:26 2019-07-22T15:27:19+03:00

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Сегодня, 22 июля, вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров провел в поселке Михайловский встречу с местными жителями и общественниками.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на мероприятии отметили, что завод в Горном по уничтожению химоружия был введен в эксплуатацию в 2002 году. В 2005 работа деятельность закончена. Сейчас промзона очищена, идет работа на зоне хранения. За это время было переработано 1 043 тонны опасных отходов.

Встреча с местными жителями в поселке Михайловский

Представитель Федерального медико-биологического агентства Федор Скоростенко заявил, что за прошедшие годы на предприятии не было инцидентов. По его словам, завод нельзя похоронить, ведь людям нужны рабочие места, социальные гарантии.

- Опасность отходов 1 и 2 классов — в несанкционированном сбросе в окружающую среду. В Саратове 200 предприятий принимают отходы и ноль — перерабатывают. В Горном мы видим, как правильно обращаться с отходами. В Госдуме в третьем чтении принят законопроект, по которому вводится федеральный оператор по обращению с опасными отходами — «Росатом», — сказал на встрече первый заместитель генерального директора «РосРАО» по развитию Максим Корольков.

Он добавил, что нет задачи сказать да или нет предприятию. Пока еще не приступили к проектированию. Люди сами будут смотреть технологические решения, чтобы понять, что и как происходит.

- Завод будет перенимать опыт зарубежных коллег. Чтобы обезопасить людей, лучше культурно обращаться с отходами, а не сливать их по ночам в Волгу, — заявил Корольков.

ИСТОЧНИК KP.RU