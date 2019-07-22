Расстрелявших охранника на мясокомбинате в Энгельсе убийц не нашли

СЕГОДНЯ 14:11 2019-07-22T14:15:19+03:00

Уже опросили более 100 свидетелей

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Сегодня, 22 июля, на пресс-конференции в СУ СКР по Саратовской области, на которой подводят итоги работы Управления за полугодие, была поднята тема расстрела охранника на мясокомбинате в Энгельсском районе.

- Сейчас идет установление лиц, причастных к уголовному делу. Опрошены более 100 свидетелей, — сказал заместитель руководителя отдела криминалистики регионального СУ СК Роман Матыкин.

Несмотря на такой большой объем опрошенных, злоумышленников пока так и не нашли.

- Для убийства были корыстные цели, — добавил Матыкин, однако не стал разглашать, что именно было похищено.

Напомним, преступление произошло в ночь с 12 на 13 июля. Сотрудники ГБР приехали на мясокомбинат из-за сработавшей сигнализации и нашли мертвого 62-летнего мужчину.

После этого в районе был объявлен план «Перехват».

ИСТОЧНИК KP.RU