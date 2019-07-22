Расстрелявших охранника на мясокомбинате в Энгельсе убийц не нашли
Сегодня, 22 июля, на пресс-конференции в СУ СКР по Саратовской области, на которой подводят итоги работы Управления за полугодие, была поднята тема расстрела охранника на мясокомбинате в Энгельсском районе.
- Сейчас идет установление лиц, причастных к уголовному делу. Опрошены более 100 свидетелей, — сказал заместитель руководителя отдела криминалистики регионального СУ СК Роман Матыкин.
Несмотря на такой большой объем опрошенных, злоумышленников пока так и не нашли.
- Для убийства были корыстные цели, — добавил Матыкин, однако не стал разглашать, что именно было похищено.
Напомним, преступление произошло в ночь с 12 на 13 июля. Сотрудники ГБР приехали на мясокомбинат из-за сработавшей сигнализации и нашли мертвого 62-летнего мужчину.
После этого в районе был объявлен план «Перехват».
ИСТОЧНИК KP.RU