В Горном не будет полония и плутония
Сегодня, 22 июля, во время пресс-выезда в поселок Горный первый заместитель гендиректора «РосРАО» по развитию Михаил Корольков рассказал о планируемой работе завода по переработке отходов.
- Мы сейчас стоим на пороге реформы по ликвидации отходов. Те, что 1 и 2 класса опасны, но только, если они просто попадают в водоемы, — отметил он.
Михаил Корольков рассказал, что, вопреки опасениям жителей региона, здесь никаких радиоактивных отходов не будет.
- Если пишут в сети «полоний, плутоний», это неграмотная постановка вопроса. Для этого есть свои предприятия, — объяснил он.
Предполагается, что в России могут появиться семь комплексов по ликвидации отходов до 2023 года.
ИСТОЧНИК KP.RU