В Горном не будет полония и плутония

СЕГОДНЯ 13:55 2019-07-22T14:19:41+03:00

Первый замгендиректора «РосРАО» рассказал, что отходы первого класса опасны только при попадании в воду

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Сегодня, 22 июля, во время пресс-выезда в поселок Горный первый заместитель гендиректора «РосРАО» по развитию Михаил Корольков рассказал о планируемой работе завода по переработке отходов.

- Мы сейчас стоим на пороге реформы по ликвидации отходов. Те, что 1 и 2 класса опасны, но только, если они просто попадают в водоемы, — отметил он.

Михаил Корольков рассказал, что, вопреки опасениям жителей региона, здесь никаких радиоактивных отходов не будет.

- Если пишут в сети «полоний, плутоний», это неграмотная постановка вопроса. Для этого есть свои предприятия, — объяснил он.

Предполагается, что в России могут появиться семь комплексов по ликвидации отходов до 2023 года.

ИСТОЧНИК KP.RU