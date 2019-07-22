2019-07-22T13:49:30+03:00
Происшествия

В Саратовской области возбуждены шесть дел в отношении депутатов

Руководители СУ СКР рассказали статистику уголовных дел в отношении спецсубъектов
Екатерина Семенова
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Фото Юлии КековойФото Юлии Кековой
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Следователи СУ СКР по Саратовской области сегодня, 22 июля, подводят итоги работы в первом полугодии.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», был задан вопрос о статистике уголовных дел в отношении спецсубъектов.

Так, оказалось, что с начала года поступило 35 сообщений о преступлениях по подобной категории дел.

Возбуждены дела в отношении шести депутатов разного уровня, двух адвокатов и одного судьи.

Всего в ведении СУ СКР области находились 30 дел в отношении лиц особого статуса, из них 14 — по коррупционным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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