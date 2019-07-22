Дальнобойщика из Тамбова оштрафовали на 5 тыс. за взятку в 500 рублей

СЕГОДНЯ 13:34 2019-07-22T13:34:22+03:00

Купюру как предмет преступления изъяли и обратили в доход государства

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В Саратовской области осудили 57-летнего жителя Уваровского района Тамбовской области. Его признали виновным в покушении на взятку.

- На 103-м км автодороги Тамбов — Ртищево — Саратов 28 мая инспектор ГИБДД остановил «КамАЗ», который вел мужчина. Оказалось, что у того нет страховки на авто, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Чтобы не составлять протокол, дальнобойщик протянул 500 рублей. Правоохранитель от них отказался.

Злоумышленника решением суда оштрафовали на 5 тыс. рублей, а купюру номиналом 500 рублей во время расследования изъяли и обратили в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU