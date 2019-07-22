На заводе в Горном стоит немецкая система защиты

СЕГОДНЯ 13:10 2019-07-22T13:10:11+03:00

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Сегодня, 22 июля, на пресс-туре на завод в поселок Горный начальник установки Михаил Борисенко рассказал о термообезвреживании твердых и жидких отходов.

- Проходим ликвидацию последствий уничтожения химического оружия, — сказал он.

По его словам, остатки отправляются в печь сжигания жидких отходов и дымового газа, потом на печь дожига и печь для сжигания твердых отходов.

Борисенко предложил рассмотреть пример с дымовым газом.

- Используется многоступенчатая очистка дымового газа. На выходе получается водяной пар с высокой степенью очистки. Вода, что очистила дымовой газ, уходит на многоступенчатую реагентную очистку и в итоге из нее вырабатывается конденсат, а также соли и солевой отход. Это помещают в бочки с двойным запечатыванием и отправляют на полигон захоронения, — объяснил он.

На предприятии установлено надежное противоаварийное оборудование немецкого производства. Оно срабатывает при малейших подвижках. При этом ежегодно проводится профилактический плановый ремонт.

Немецкое оборудование используется также для очистки.

ИСТОЧНИК KP.RU