На заводе в Горном не было превышения загрязнения 17 лет

СЕГОДНЯ 12:29 2019-07-22T12:51:05+03:00

В день там берут 30-35 проб воды, воздуха и т. д.

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Сегодня, 22 июля, на пресс-туре в завод «Горный» директор ФКП «Горный» Алексей Могильницкий и помощник директора по инновационным проектам, науке и технологии Роман Шишкин представили лабораторию, по мониторингу окружающей среды. Замеры делаются как на территории предприятия, так и в радиусе 2 км, а также в зоне перекрытия — порядка 5 км.

Кроме того, в день берут порядка 30-35 проб воды, воздуха, почвы, ила, а в зимнее время — снега. Начиная с 2002 года, не было ни одного превышения загрязнения.

Есть три экологических поста — в районах поселков Октябрьский, Горный, Сокма. Есть и передвижные лаборатории.

Из планов — введение новых установок, которые будут заниматься уничтожением грунта, строительных конструкций, металлов.

Завершаются работы по установке производства особо чистого мышьяка и арсина.

ИСТОЧНИК KP.RU