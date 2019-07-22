2019-07-22T12:19:58+03:00
Общество

Банк «Открытие» запустил упрощенную процедуру кредитования

Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Банк «Открытие» предложил клиентам упрощенную процедуру подтверждения дохода для оформления кредитной карты. Теперь потенциальный заемщик может подтвердить свою состоятельность с помощью заграничного паспорта или свидетельства о регистрации/паспорта транспортного средства.

Упрощенная процедура позволяет оформить карту с лимитом до 100 тыс. рублей. При этом активным держателям карт банк может по своей инициативе увеличить кредитный лимит. Кроме того, клиент всегда может оформить карту с представлением документов для прямого подтверждения дохода (формы 2НДФЛ или справки с места работы).

Требования к документам просты: в действующем загранпаспорте должно быть не менее одной отметки о въезде в другую страну не более чем 12 месяцев назад. Что касается владельцев авто, то автомобиль (возрастом не более 7 лет) должен быть в собственности держателя СТС / ПТС.

- Наш новый сервис будет востребован у тех клиентов, которым необходимо в кратчайшие сроки оформить карту и максимально быстро получить доступ к заемным средствам, — говорит Федор Портных, начальник управления кредитных карт банка «Открытие». — Мы рады предложить таким клиентам простое и удобное решение, которое позволит им не откладывать реализацию своих планов на потом, а банку «Открытие» – увеличить выдачи кредитных карт.

Справка:

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года

.

.

Лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 г.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дальнобойщика из Тамбова оштрафовали на 5 тыс. за взятку в 500 рублей
Под Марксом спасатели вытащили из воды пьяного пловца
В Аткарске предприятие подавало жителям воду с микробами
В Саратовской области задержаны торговавшие мясом браконьеры
На заводе в Горном стоит немецкая система защиты
Иномарка протаранила дорожное ограждение на Тархова
На заводе в Горном не было превышения загрязнения 17 лет
В автобусах Саратова и Энгельса упали две пассажирки
Возбуждено дело о мошенничестве с ведомственными квартирами УФСИН Саратовской области
Две работницы почты в Саратове растратили из кассы более 5 млн рублей
Глава Саратова потребовал уволить воспитателя и заведующего детсадом, откуда сбежали дети
Пожар на Соколовой в Саратове произошел из-за курения
Приставы добились подачи воды многодетной семье в Красном Куте
Супруги в Саратове нашли карту с деньгами и попали под статью
В саратовском кафе «Тамада» сгорела кухня
Объем интернет-трафика «Дом.ru» вырос на 14%
В Заводском районе посадили шесть туй, 14 можжевельников и барбарис