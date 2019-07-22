Возбуждено дело о мошенничестве с ведомственными квартирами УФСИН Саратовской области

СЕГОДНЯ 11:58 2019-07-22T12:05:35+03:00

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В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении Алексея Рязанцева, первого заместителя руководителя УФСИН.

Как сообщил спецкорреспондент «КП-Саратов», уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

По предварительной информации, преступление совершено в сфере предоставления ведомственных квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU