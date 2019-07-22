Приставы добились подачи воды многодетной семье в Красном Куте
Ресурсоснабжающая организация не реагировала на решение суда
Фото УФССП по Саратовской области
Изменить размер текста:
В Красном Куте в многодетной семье появилось водоснабжение после вмешательства приставов.
- Суд постановил, чтобы ресурсоснабжающая организация подала воду, но даже после того, как фирме направили исполнительное производство, она не сделала этого. Все это время семья носила воду из колонки, которая была в сотнях метров от дома, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.
Приставы вручили организации требование, чтобы решение суда было исполнено, но те ни в какую не хотели подавать ресурс.
Фирма подключила водоснабжение только после постановления о взыскании исполнительского сбора.
ИСТОЧНИК KP.RU