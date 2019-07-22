Супруги в Саратове нашли карту с деньгами и попали под статью

СЕГОДНЯ 11:22 2019-07-22T11:22:13+03:00

ГУ МВД напоминают о советах, что делать с находкой чужой вещи

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В Саратове полиция раскрыла кражу банковской карты.

- В отдел обратился мужчина и рассказал, что снял наличные в одном из банкоматов на Шелковичной улице. Деньги он забрал, а пластик забыл. Вернувшись, карты уже не было. Потом ему стали приходить смс, что с его счета происходят покупки, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали подозреваемых — семейную пару. Мужчина 38 лет и 36-летняя женщина обнаружили карту и не стали отдавать владельцу, а решили потратить деньги в магазинах с помощью бесконтактной оплаты.

Теперь супруги получили подписку о невыезде и ждут суда.

В ГУ МВД напоминают, что вещь, которую вы нашли, остается чужой. Многие думают, что если имущество забрать себе, то никаких последствий не будет, но это не так. Многие случаи заканчиваются судимостью, а иногда и лишением свободы.

О находке нужно рассказать ее владельцу или известным ему лицам. Если вещь обнаружена в помещении или транспорте, то надо отдать ее человеку, представляющему владельца этого помещения или транспорта.

Если уж хозяин вообще неизвестен, то находку надо сдать в полицию или орган местного самоуправления.

- Уважаемые жители и гости региона! Оставайтесь добропорядочными членами общества и принимайте правильное решение в случае обнаружения чужой вещи! — напоминают в ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU