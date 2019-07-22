Объем интернет-трафика «Дом.ru» вырос на 14%

СЕГОДНЯ 10:48 2019-07-22T10:55:40+03:00

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Объем интернет-трафика в сети телеком-оператора «Дом.ru» за первое полугодие 2019 года вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 2,9 млн Тбайт, что сопоставимо с просмотром 750 млн фильмов в FHD-качестве. Каждую секунду через сеть компании проходит 2,8 Тбит трафика (в 2017 году — 2,4 Тбит).

Весомую долю в общем объеме трафика — 46% — занимает видео (видеохостинги, онлайн-кинотеатры). На втором месте (15% трафика) — социальные сети, на третьем (10%) — игровые ресурсы. Самый большой рост трафика зафиксирован в сегменте видео, а также игровых и стриминговых ресурсов.

Больше всего трафика пришлось на долю интернет-пользователей «Дом.ru» в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иркутске, Самаре и Перми. Его объем растет из-за увеличения количества клиентов «Дом.ru», устройств с доступом в интернет (планшеты, смартфоны, Smart TV), просмотра видео в форматах FHD/4K и увеличения скорости на тарифах.

Чтобы обеспечить стабильную скорость соединения, «Дом.ru» регулярно модернизирует собственную сеть и расширяет пропускную емкость каналов связи. Сейчас общая емкость сети превышает 13,5 Тбит/с. Кроме того, компания организовала прямые стыки с самыми популярными контент-генераторами в Стокгольме и Франкфурте (Facebook, Twitch, Apple и т. д.), а также с Amazon в Санкт-Петербурге, что гарантирует качество предоставления сервисов для клиентов. По числу обслуживаемых частных клиентов широкополосного доступа в интернет «Дом.ru» занимает второе место в России*.

*- по данным ТМТ Консалтинг за 2018 год.

СПРАВКА

АО «ЭР-Телеком Холдинг» — ведущая российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).

Оператор входит в топ-10 крупнейших телеком-компаний России. По данным независимых аналитиков, по количеству обслуживаемых клиентов, компания занимает 2-е место среди национальных интернет-провайдеров и 3-е среди операторов платного ТВ, по итогам 3 квартала 2018, по данным ТМТ Консалтинг. Покрывая 2/3 территории Российской Федерации, она обслуживает более 13 млн домохозяйств.

Холдинг предоставляет телекоммуникационные услуги под торговыми марками — «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес». Деятельность компании ведется в 567 городах России. В 57 городах присутствия работают центры продаж услуг «Дом.ru».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU