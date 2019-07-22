В Заводском районе посадили шесть туй, 14 можжевельников и барбарис
На перекрестке улицы Крымская и Ново-Астраханского шоссе в Саратове высадили хвойные кустарники и другие растения.
- Работы провели МБУ «Служба благоустройства города» и ООО «Ботаника». Компания разработала дизайн-проект дорожной развязки, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
На перекрестке в Заводском районе появились шесть туй и 14 можжевельников, а также 16 кустарников трех видов: пузыреплодник краснолистный, дерен белый, барбарис Тунберга.
Кроме того, были высажены порядка 400 многолетних цветов и более 1 тыс. — летних.
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ИСТОЧНИК KP.RU