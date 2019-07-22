Под Саратовом мужчина разорвал сожительнице поджелудочную железу ради бутылки водки

СЕГОДНЯ 10:30 2019-07-22T10:37:28+03:00

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В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, обвиняемый — 44-летний житель села Бутурлинка Екатериновского района.

В ходе следствия было установлено, что 15 июля мужчина получил алкоголь от односельчанина в качестве оплаты выполненной работы. Мужчина решил выпить часть дома вместе с сожительницей, а остальное — оставить на следующий день для празднования своего дня рождения.

Однако женщина не дала убрать бутылку и захотела продолжить застолье. Мужчина ударил ее кулаком по голове, но гражданка все равно не отдала спиртное. Его удалось отнять только после нескольких ударов в живот.

16 июля женщина жаловалась на плохое самочувствие, а на следующий день ей стало совсем плохо. Она легла отдохнуть, а вскоре умерла. Приехавший по вызову фельдшер констатировал смерть.

Причиной смерти стала тупая травма живота с разрывом поджелудочной железы.

Мужчина был задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU