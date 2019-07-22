Панков предложил организовать контроль за школьным питанием

СЕГОДНЯ 09:39 2019-07-22T10:00:35+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков провел круглый стол по организации школьного питания. Об итогах мероприятия он сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Еще раз провел анализ организации школьного питания. Понимаю, если не давать гласности в этом вопросе, может получиться перебор. Перебор в сторону бизнес-интересов. Когда за деньгами бизнеса здоровье наших детей станет вторичным.

И вроде бы идет контроль и спрос за этим. А факты нарушений присутствуют и не отмирают. Появляются новые формы, как в детскую тарелку залезть. Это страшное безумие. Так быть не должно.

Знаю точно, одними убеждениями проблему не решишь. Кроме конкретных мер убеждений и даже принуждения к соблюдению законов, необходимо и другое. Широкое обсуждение, публичность и открытость: все это станет способствовать качественному питанию наших детей.

Понимаю и другое, самим участникам процесса необходимо быть над и выше финансовой заинтересованности. Скажу: не дождался объективности, активности от руководителей наших партийных проектов. Понимаю, врачу и директору школы, возможно, тяжело в рост встать и все озвучить. Хотя тема питания в здравоохранении — это отдельная песня, как и в вузах. Да прямо вижу шквал критики, куда, мол, лезете. В народе говорят: было бы лучше и в образовании, и здравоохранении без учеников и больных.

Предлагаю всем первичным партийным организациям участвовать в контроле школьного питания. Такую открытость считаю правильным организовать и через наши партийные проекты. Уверен, сообща у нас все получится, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU