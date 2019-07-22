2019-07-22T09:39:55+03:00
Происшествия

Под Балашовом плывущий за девушками парень утонул на полпути

Мужчина перед гибелью сомневался, хватит ли у него сил на заплыв
Ольга Симонова
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Фото облспасаФото облспаса
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В Балашове следователи организовали проверку по факту гибели 27-летнего мужчины.

- Предполагается, что компания 19 июля разбили палатки у реки Хопёр около села Репное. На следующий день гражданин и две девушки решили переплыть от одного берега до другого, а потом вернуться. Дамы вошли в воду, а парень сомневался, хватит ли у него сил на обратный путь, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Уже на суше девушки поняли, что товарища нет. Они не видели, когда он утонул. Самостоятельно компания не нашла пропавшего и обратилась в полицию. Служба спасения нашла труп днем 21 июля на дне реки и вытащила на берег.

Следователи осмотрели место происшествия и не нашли на теле следов насилия. Назначена судмедэкспертиза, чтобы установить точную причину смерти мужчины. После будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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