Волонтеры организуют поиски пенсионерки в Саратове

СЕГОДНЯ 14:41 2019-07-20T14:41:38+03:00

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В Саратове пропала без вести 69-летняя Александра Александрова.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», женщину ищет с 19 июля. Запланирован выезд для поиска ее на местности.

Рост Александры Александровой 155 см, у нее худощавое телосложение, рыжие с проседью волосы, собранные в хвост, серо-зеленые глаза.

На момент пропажи была одета в темно-синие брюки, белую футболку, синюю шерстяную кофту на молнии с накладными карманами и резиновые сланцы.

Пенсионерка дезориентирована.

ИСТОЧНИК KP.RU