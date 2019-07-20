Волонтеры организуют поиски пенсионерки в Саратове
69-летняя женщина дезориентирована
Александра Александрова
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В Саратове пропала без вести 69-летняя Александра Александрова.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», женщину ищет с 19 июля. Запланирован выезд для поиска ее на местности.
Рост Александры Александровой 155 см, у нее худощавое телосложение, рыжие с проседью волосы, собранные в хвост, серо-зеленые глаза.
На момент пропажи была одета в темно-синие брюки, белую футболку, синюю шерстяную кофту на молнии с накладными карманами и резиновые сланцы.
Пенсионерка дезориентирована.
ИСТОЧНИК KP.RU