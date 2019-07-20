2019-07-20T14:41:38+03:00
Происшествия

Волонтеры организуют поиски пенсионерки в Саратове

69-летняя женщина дезориентирована
Екатерина Семенова
Поделиться:
Александра АлександроваАлександра Александрова
Изменить размер текста:

В Саратове пропала без вести 69-летняя Александра Александрова.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», женщину ищет с 19 июля. Запланирован выезд для поиска ее на местности.

Рост Александры Александровой 155 см, у нее худощавое телосложение, рыжие с проседью волосы, собранные в хвост, серо-зеленые глаза.

На момент пропажи была одета в темно-синие брюки, белую футболку, синюю шерстяную кофту на молнии с накладными карманами и резиновые сланцы.

Пенсионерка дезориентирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатору Радаеву вручили фирменную футболку забега #GAGARINRUNWAY
Появилось видео пожара на Предмостовой площади в Саратове
Заводской район остался без воды
В сгоревшем доме на Соколовой найден труп
Под Саратовом полыхает природный пожар на площади 5 кв. км
В Экономе стартовал региональный этап конкурса «Цифровой прорыв»
На Саратовской трассе задержаны иностранцы с двумя кг героина
По требованию Радаева срок перекрытия Лесозаводской в Энгельсе сокращен до 10 дней
Двое детей сбежали из детсада в Заводском районе и пересекли половину Саратова
Безработный саратовец украл у женщины украшения на 53 тыс. рублей
Вячеслав Володин рассказал о реализуемых в Саратовской области проектах
Проблемный дом на Артельной планируют достроить в 2019 году
Под Саратовом четверо браконьеров убили лося и косулю
В Энгельсе торжественным парадом отметили встречу выпускников ракетного училища
У жительницы Энгельса украли четыре стола
Дети в лагере под Аткарском отравились принесенной родителями едой
Из администрации Энгельсского района уволились два замглавы
Прокурор Саратова Сергей Ломакин празднует день рождения
На мосту под Пристанным мужчину переехали две фуры
Суббота в Саратовской области пройдет без дождей
В Елшанке покупатель продуктового магазина забил другого до смерти