2019-07-20T13:36:00+03:00
Происшествия

На Саратовской трассе задержаны иностранцы с двумя кг героина

Граждане Таджикистана спрятали наркотики под воздухозаборником автомобиля
Екатерина Семенова
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Фото МВД РоссииФото МВД России
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Полиция Саратова задержала гражданина Таджикистана с крупной партией наркотиков.

Как сообщает МВД России, автомобиль был остановлен на трассе Саратов – Курск.

Как оказалось, в салоне находились двое граждан Республики Таджикистан. При досмотре под воздухозаборников были найдены восемь пакетов с героином. Общая масса наркотика составила два кг.

Возбуждено уголовное дело.

- В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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