На Саратовской трассе задержаны иностранцы с двумя кг героина
Граждане Таджикистана спрятали наркотики под воздухозаборником автомобиля
Фото МВД России
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Полиция Саратова задержала гражданина Таджикистана с крупной партией наркотиков.
Как сообщает МВД России, автомобиль был остановлен на трассе Саратов – Курск.
Как оказалось, в салоне находились двое граждан Республики Таджикистан. При досмотре под воздухозаборников были найдены восемь пакетов с героином. Общая масса наркотика составила два кг.
Возбуждено уголовное дело.
- В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ИСТОЧНИК KP.RU