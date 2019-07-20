На Саратовской трассе задержаны иностранцы с двумя кг героина

СЕГОДНЯ 13:35 2019-07-20T13:36:00+03:00

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Полиция Саратова задержала гражданина Таджикистана с крупной партией наркотиков.

Как сообщает МВД России, автомобиль был остановлен на трассе Саратов – Курск.

Как оказалось, в салоне находились двое граждан Республики Таджикистан. При досмотре под воздухозаборников были найдены восемь пакетов с героином. Общая масса наркотика составила два кг.

Возбуждено уголовное дело.

- В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU