Безработный саратовец украл у женщины украшения на 53 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 12:11 2019-07-20T12:11:47+03:00

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В отдел полиции Кировского района Саратова 17 июля обратилась 29-летняя женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, она заявила о квартирной краже.

По словам потерпевшей, накануне в ее дом на улице Крайняя проник неизвестный. Он похитил золотые изделия на сумму 53 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полиция задержала безработного 30-летнего мужчину. Он признался в краже.

ИСТОЧНИК KP.RU