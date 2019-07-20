2019-07-20T12:11:47+03:00
Происшествия

Безработный саратовец украл у женщины украшения на 53 тыс. рублей

Мужчина признался в преступлении
Екатерина Семенова
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В отдел полиции Кировского района Саратова 17 июля обратилась 29-летняя женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, она заявила о квартирной краже.

По словам потерпевшей, накануне в ее дом на улице Крайняя проник неизвестный. Он похитил золотые изделия на сумму 53 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полиция задержала безработного 30-летнего мужчину. Он признался в краже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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