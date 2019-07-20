Безработный саратовец украл у женщины украшения на 53 тыс. рублей
Мужчина признался в преступлении
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В отдел полиции Кировского района Саратова 17 июля обратилась 29-летняя женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, она заявила о квартирной краже.
По словам потерпевшей, накануне в ее дом на улице Крайняя проник неизвестный. Он похитил золотые изделия на сумму 53 тыс. рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полиция задержала безработного 30-летнего мужчину. Он признался в краже.
ИСТОЧНИК KP.RU