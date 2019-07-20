Вячеслав Володин рассказал о реализуемых в Саратовской области проектах

СЕГОДНЯ 11:55 2019-07-20T11:55:24+03:00

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Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин дал интервью телеканалу «ГТРК Саратов», в котором рассказал о проектах, реализуемых в регионе.

- Вячеслав Викторович, Вы уже затронули тему проектной документации. Вот об этом хотелось бы поговорить. В последние два года в регионе значительно выросло количество реализуемых проектов с привлечением федеральных средств, внебюджетных источников. Это и строительство, и ремонт, и реставрации. И уже не один раз мы сталкивались с одной и той же проблемой: средства есть, они как бы выделены, но не готова проектно-сметная документация. Из-за не вовремя подготовленных документов мы уже не попадали в федеральные программы, да? Задерживается поступление средств в регион, соответственно, откладываются сами работы. Вот почему мы буксуем в этом направлении и что дальше? Если в регионе будет еще больше проектов, мы справимся с этим?

- За прошедшие 3 года проектов стало больше в 4, где-то может быть даже в 5 раз.

- Сколько их сейчас у нас?

- Более 50-ти.

- На сегодняшний день реализуется?

- Более 50-ти будет реализовано. Потому что мы последние проекты только запускаем, а если все вот так собрать, то более 50-ти. Я не считаю те проекты, которые в рамках национальных проектов реализуются. Садики — это плюсом. С садиками — это уже больше 70-ти. Вот представьте себе объемы. Ну и, конечно, ответственность возрастает.

- То есть по этим 50-ти проектам по всем как раз идут работы, разработки проектно-сметной документации, я правильно понимаю?

- Отчасти правильно. Потому что по части из них идут работы уже по реализации этих проектов. Потому что проектная документация была подготовлена в прошлом году, в позапрошлом году. И мы как раз столкнулись с тем, что ее не было, и где-то могли уже начать реализацию проекта в прошлом году. Как, допустим, берегоукрепление и оборудование пляжа в черте Саратова. У нас не было проектной документации и реализация этого проекта отодвигалась. И только с этого года стало возможным строить и пляж, и берегоукрепление. Но это проблема. Проблема, которая действительно длительное время в области существовала, создавала дополнительные препятствия для того, чтобы инвестиции пришли в регион.

- Почему так сложно создать вот эту проектно-сметную документацию?

- Ее не сложно создать. Опять вопрос возникает, во-первых, в средствах. Потому что проектно-сметная документация это где-то 5-7% от сметной стоимости того объекта, который потом уже будет строиться. Средств нет. Вот как бы одна причина. Другая причина – не выстроена была работа, на мой взгляд, на перспективу по решению тех задач, которые стояли. И как следствие, развалили и проектные организации. Люди ушли в поиске работы. Мы проводили совещание вместе с губернатором, приглашали руководителя гражданпроекта и говорили о необходимости в этом году мобилизоваться. Потому что мы нашли средства на проектирование 34 объектов, которые будут реализованы на территории Саратовской области. Это серьезная ответственность, и крайне важно, чтобы эту ответственность понимало и руководство гражданпроекта. В этом году желательно, чтобы эти работы были завершены. Нам, конечно, важно, чтобы эта работа была завершена до внесения законопроекта о бюджете на следующий год, федеральный бюджет. Это значит, были выполнены до сентября. Но, скажу откровенно, вряд ли получится это по всем объектам. Потому что 34 проекта.

- Там же какой-то временной отрезок должен быть обязательный.

- Во-первых, что касается проектирования. Сама по себе работа очень ответственная и сложная. Но, с другой стороны, после выполнения проекта необходимо пройти еще главгосэкспертизу. Только после этого можно предъявлять проект для дальнейшего финансирования. Для запроса на финансирование, вот так, наверное, более правильно будет говорить. И здесь нужно понимать, что 34 объекта запроектировать вряд ли удастся за этот короткий промежуток времени. Мы по части объектов точно не сможем попасть в финансирование следующего года. Поэтому по части мы попадем и финансирование будет выделено, а по той части, когда не будет выполнена работа по проектно-сметной документации и не проведена экспертиза, можно будет претендовать на финансирование только в рамках бюджета 2021 года.

- Из этих 34 проектов есть какие-то первоочередные? Крупные, по которым идет сейчас разработка.

- Большие объекты, которые сейчас начнут проектироваться, есть. Это противотуберкулезный диспансер, который находится в самом центре Саратова. Мы обсуждали с губернатором и договорились его выносить из города. Потому что неправильно, чтоб такое медицинское учреждение находилось в самом, если хотите, центре города. Такие медицинские учреждения, больницы, как правило, находятся за чертой города. В зеленой его части. У нас так оказалось, что здание — памятник архитектуры находится на улице Вольской. Его необходимо вынести. Но для того, чтобы вынести, сначала нужно запроектировать, привязать этот проект к тому участку, который будет выделен. Насколько знаю, губернатор с мэром города этот участок сейчас подыскали. Это где-то, еще раз подчеркну, на окраине города Саратова. Дальше, когда этот проект будет выполнен, пройдет экспертизу, можно говорить о выделении на его реализацию денежных средств. Это тоже вопросы, наверное, главные.

- Главные, да.

- Потому что, когда средства будут выделены, затем уже можно контролировать ход строительства и говорить о реализации этого проекта. В этом году начнем проектировать грязелечебницу в Ершовском районе, в Чапаевске. У нас свои есть грязи. Но при этом, современной грязелечебницы нет, да и нельзя сказать даже, что есть несовременная. Во всяком случае, когда я там был в последний раз и видел, в каких условиях находится грязелечебница, то совершенно очевидно, — несмотря даже на то, что наши грязи могут излечивать человека от многих недугов, — что те условия, в которых люди находятся, не мотивируют их ехать в эту грязелечебницу. Поэтому вопрос этот, надеюсь, нам удастся решить. Сначала запроектируем, потом уже будем искать денежные средства. Проектирование корпуса санатория в Пугачеве – это тоже вопрос, который удалось решить пока. На проектирование средства найдены, а дальше, когда будет проект, будем искать уже деньги на строительство самого корпуса. Четыре школы в Саратове. Это и пристройки, это и реставрация, и реконструкция, и капитальный ремонт. На 23 объекта, которые находятся не только на территории города Саратова, но это и Балаково, и Маркс, и Вольск, и Хвалынск, и Энгельс, найдены средства на проектирование зданий, которые являются памятниками историко-культурного наследия.

- Это Ваша новая программа?

- Программа в программе. Потому что, если только мы не будем заниматься восстановлением памятников историко-культурного наследия, если только мы не восстановим те, которые находятся уже практически в предаварийном состоянии, мы потеряем нашу историю, мы потеряем наши города. Это будут другие города, это будет невосполнимая потеря. Поэтому нам необходимо сделать все, для того чтобы запустить эту программу. Да, действительно, 23 здания, 23 объекта историко-культурного наследия мы планируем сегодня взять и восстановить. Но первый шаг, без которого невозможно это сделать, — это разработка проектно-сметной документации на реставрацию. И средства эти нашли, программу запустили и, в общем, многое зависит от тех, кто работает в этой сфере. Потому что здесь необходимо очень скрупулезно подойти именно с позиции сохранения этих памятников. Потому что есть и ансамбли, как, допустим, усадьба Чернышевского. Там не один объект, там их несколько.

-Там что-то надо выкупить, расселить, да, отреставрировать.

- Ну, это даже уже второе, а вот, в первую очередь, сохранить сами здания. Причем их реставрировать, качественно реставрировать, где-то убрать то, что за это время было построено или привнесено, но не соответствует тому времени, которое мы хотим, чтобы было сохранено. А это на 200 лет назад нужно просто взять и в то время вернуться и посмотреть, какие были, допустим, тропинки, дорожки. Потому что сегодня они замощены уже плитками современными. Не было средств, они условно решали проблему, как придется.

- Ну да, как могли.

- Но, совершенно очевидно, для того чтобы выполнить эту работу качественно, нужно будет сделать все по тем требованиям, стандартам, которые для реставрации этих объектов существуют, и они действительно такие непростые в плане реализации, и по затратам они выше. Но если только будут восстановлены эти здания, мы многое сделаем в этом направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU