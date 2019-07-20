2019-07-20T11:39:46+03:00
Недвижимость

Проблемный дом на Артельной планируют достроить в 2019 году

Валерий Радаев дал поручение изыскать такую возможность
Екатерина Семенова
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В минувшую пятницу 19 июля в Саратове прошло очередное совещание по проблемам обманутых дольщиков.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, были рассмотрены вопросы ввода домов в 2019 году.

Для обсуждения были представлены только восемь домов, хотя изначально планировалось ввести в эксплуатацию до конца года десять. Валерий Радаев потребовал вернуть два дома в реестр и завершить их строительство.

Кроме того, было предложено найти возможность достроить в 2019 году проблемный дом №10 по улице Артельная в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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