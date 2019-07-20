В Энгельсе торжественным парадом отметили встречу выпускников ракетного училища

СЕГОДНЯ 10:55 2019-07-20T10:57:02+03:00

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На главной площади Энгельсе сегодня, 20 июля, прошел торжественный митинг, посвященные встрече выпускников высшего зенитного ракетного командного училища ПВО.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на площади Ленина собралось не менее 350 человек. Многие из них пришли с детьми. Прибыли выпускники училища из разных регионов России – Дальнего Востока, Санкт-Петербурга, Ростова, Воронежа, Ярославля, Екатеринбурга, а также Донецка и других городов.

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На торжественном митинге присутствовал глава Энгельсского района Дмитрий Тепин. Он вручил награды выпускникам: медали «100 лет войскам ПВО» подполковнику Валерию Хныкину, майорам Андрею Богатову, Юрию Голубю, Геннадию Любимову.

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На параде участники прошли маршем, посетили краеведческий музей, где представлена экспозиция училища, а также осмотрели памятную стелу.

ИСТОЧНИК KP.RU