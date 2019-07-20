В Энгельсе торжественным парадом отметили встречу выпускников ракетного училища
На главной площади Энгельсе сегодня, 20 июля, прошел торжественный митинг, посвященные встрече выпускников высшего зенитного ракетного командного училища ПВО.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на площади Ленина собралось не менее 350 человек. Многие из них пришли с детьми. Прибыли выпускники училища из разных регионов России – Дальнего Востока, Санкт-Петербурга, Ростова, Воронежа, Ярославля, Екатеринбурга, а также Донецка и других городов.
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На торжественном митинге присутствовал глава Энгельсского района Дмитрий Тепин. Он вручил награды выпускникам: медали «100 лет войскам ПВО» подполковнику Валерию Хныкину, майорам Андрею Богатову, Юрию Голубю, Геннадию Любимову.
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На параде участники прошли маршем, посетили краеведческий музей, где представлена экспозиция училища, а также осмотрели памятную стелу.
ИСТОЧНИК KP.RU