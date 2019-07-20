У жительницы Энгельса украли четыре стола
Полиция подозревает 26-летнего мужчину
Изменить размер текста:
В Энгельсе Саратовской области у женщины украли четыре стола.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, по словам 33-летней потерпевшей кража была совершена в период с 3 по 23 июня.
Неизвестные проникли в гараж на улице Шелковичная и похитили четыре складных металлических стола для уличной торговли, а также каркас для торговой палатки из оцинкованной стали. Сумма ущерба составила 10,5 тыс. рублей.
Было возбуждено уголовное дело. 19 июля полиция установила, что преступление совершил следственно-арестованный 26-летний мужчина. Похищенное не изъято.
ИСТОЧНИК KP.RU