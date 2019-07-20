У жительницы Энгельса украли четыре стола

СЕГОДНЯ 10:23 2019-07-20T10:23:05+03:00

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В Энгельсе Саратовской области у женщины украли четыре стола.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, по словам 33-летней потерпевшей кража была совершена в период с 3 по 23 июня.

Неизвестные проникли в гараж на улице Шелковичная и похитили четыре складных металлических стола для уличной торговли, а также каркас для торговой палатки из оцинкованной стали. Сумма ущерба составила 10,5 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело. 19 июля полиция установила, что преступление совершил следственно-арестованный 26-летний мужчина. Похищенное не изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU