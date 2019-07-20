Дети в лагере под Аткарском отравились принесенной родителями едой

СЕГОДНЯ 08:53 2019-07-20T10:43:08+03:00

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Комиссия Роспотребнадзора по Саратовской области определила причины отравления детей в лагере имени Гагарина в Аткарском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, норовирусная инфекция была занесена извне, с продуктами от родителей.

Кроме этого отмечается, что в лагере не был организован надлежащий контроль за теми продуктами, которые передаются детям от родственников.

В отношении балансодержателя лагеря – АО НПП «Алмаз» – возбуждено дело об административном правонарушении. Деятельность оздоровительного учреждения приостановлена до 25 июля включительно. Также к административной ответственности привлечены должностные лица.

Роспотребнадзор предложил руководству лагеря добровольно возместить стоимость путевок.

Напомним, ЧП произошло 9 июля. С острой кишечной инфекцией были госпитализированы 18 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU