Дети в лагере под Аткарском отравились принесенной родителями едой
Комиссия Роспотребнадзора по Саратовской области определила причины отравления детей в лагере имени Гагарина в Аткарском районе.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, норовирусная инфекция была занесена извне, с продуктами от родителей.
Кроме этого отмечается, что в лагере не был организован надлежащий контроль за теми продуктами, которые передаются детям от родственников.
В отношении балансодержателя лагеря – АО НПП «Алмаз» – возбуждено дело об административном правонарушении. Деятельность оздоровительного учреждения приостановлена до 25 июля включительно. Также к административной ответственности привлечены должностные лица.
Роспотребнадзор предложил руководству лагеря добровольно возместить стоимость путевок.
Напомним, ЧП произошло 9 июля. С острой кишечной инфекцией были госпитализированы 18 детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU