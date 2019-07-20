2019-07-20T08:29:56+03:00
Общество

Прокурор Саратова Сергей Ломакин празднует день рождения

Он отмечает 36-летие
Екатерина Семенова
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Сергей Ломакин. Фото сайта прокуратуры Саратовской областиСергей Ломакин. Фото сайта прокуратуры Саратовской области
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Прокурор Саратова Сергей Ломакин сегодня, 20 июля, отмечает день рождения.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, Сергей Ломакин родился в 1983 году.

Сергей Ломакин назначен прокурором Саратова 9 апреля 2019 года. До этого он год проработал в должности заместителя, а еще ранее трудился в прокуратурах Ставропольского края и Костромской области.

Прокурор Саратова женат, у него двое несовершеннолетних детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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