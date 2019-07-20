Прокурор Саратова Сергей Ломакин празднует день рождения
Он отмечает 36-летие
Сергей Ломакин. Фото сайта прокуратуры Саратовской области
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Прокурор Саратова Сергей Ломакин сегодня, 20 июля, отмечает день рождения.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, Сергей Ломакин родился в 1983 году.
Сергей Ломакин назначен прокурором Саратова 9 апреля 2019 года. До этого он год проработал в должности заместителя, а еще ранее трудился в прокуратурах Ставропольского края и Костромской области.
Прокурор Саратова женат, у него двое несовершеннолетних детей.
ИСТОЧНИК KP.RU