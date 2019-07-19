2019-07-19T15:32:32+03:00
Происшествия

В Балашовском районе мошенники лишили женщину денег за украденный телефон

Идет проверка по заявлению
Дарья Вострикова
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Неизвестные позвонили 41-летней жительнице села Репное и сообщили, что нашли потерянный ее мужем телефон.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, накануне супруги размещали объявление о пропаже гаджета в соцсети.

Хозяину велели заплатить 4 тыс. рублей, чтобы получить свой телефон. Однако после выполнения этого требования злоумышленники перестали выходить на связь и пострадавшая обратилась в полицию.

Выяснилось, что злоумышленники звонили с номеров, зарегистрированных в Оренбургской и Вологодской областях. Проверка по заявлению продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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