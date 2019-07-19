В Саратове не будет нескольких рейсов трамвая №7
Ограничения продлятся на сегодняшний вечер
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Сегодня, 19 июля, в Саратове не будет нескольких рейсов трамвая №7.
В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что ограничения продлятся на сегодняшний вечер.
Из Елшанки нельзя будет уехать в 15:40, 15:40, 16:05, 16:25, 16:50, 17:10, 17:35, 17:55, 18:20, 18:40, от площади Ленина — в 6:00, 16:25, 16:50, 17:10, 17:35, 17:55, 18:15, 18:40, 19:00.
ИСТОЧНИК KP.RU