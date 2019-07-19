В Саратове состоится пляжный фестиваль

СЕГОДНЯ 15:20 2019-07-19T15:52:38+03:00

Мероприятие проходит уже третий год подряд

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В Саратове, на Волжской улице от площади Чернышевского до трамвая «Семен», пройдет сезонный фестиваль #Пешком.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, тематикой мероприятия станут летний отдых и пляжные вечеринки. Гостей ждут мастер-классы, концерт, развлекательные площадки, семейная фотозона.

Фестиваль проходит третий год подряд каждый сезон. Ранее в мае он собрал более 1,5 тыс. горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU