2019-07-19T15:48:39+03:00
Происшествия

Наркоману из Пугачева не смягчили приговор

Он не хотел сидеть более года в колонии
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Балаковский районный суд 8 мая 2019 года признал 32-летнего жителя Пугачева виновным в приобретении и хранении наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, днем 18 февраля мужчина через терминал купил дозу за 1 тыс. рублей и его приговорили к году и двум месяцам колонии-поселения.

Осужденный обжаловал наказание, посчитав его слишком суровым, однако его оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Николай Панков о темпах строительства жилья для дольщиков в Балакове: Важен конечный результат
В Саратове пройдут сельхозярмарки выходного дня
Перебросивший наркотики в колонию 17-летний житель Пугачева получил срок
В Балашовском районе мошенники лишили женщину денег за украденный телефон
Ночью закроют перекресток Соколовой и Симбирской
В Саратове не будет нескольких рейсов трамвая №7
В Саратове состоится пляжный фестиваль
В Саратове рецидивист украл у пенсионерки телефон ради денег
Серийного насильника-педофила из Саратова осудили на 12 лет
Житель Татищевского района получил шесть лет «строгача» за кражу на 50 тыс. рублей
Выпускник Саратовской академии права возглавил Ершовскую транспортную прокуратуру
Николай Панков: Главное, чтобы дети были сыты и питались качественно
Саратовские фермеры страдают из-за дождей
Панков заявил о коррупционности сферы питания саратовских школьников
В Саратове пенсионер заблудился по дороге на Кумысную поляну
В Саратовской области 14,6 тыс. гектаров заросли сорняками
В лодке под Чардымом скончался мужчина
Саратовский проект по обучению вожатых выиграл 2 млн рублей
Пристава в Саратовской области уволили за утрату доверия