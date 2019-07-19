Наркоману из Пугачева не смягчили приговор

СЕГОДНЯ 14:37 2019-07-19T15:48:39+03:00

Он не хотел сидеть более года в колонии

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Балаковский районный суд 8 мая 2019 года признал 32-летнего жителя Пугачева виновным в приобретении и хранении наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, днем 18 февраля мужчина через терминал купил дозу за 1 тыс. рублей и его приговорили к году и двум месяцам колонии-поселения.

Осужденный обжаловал наказание, посчитав его слишком суровым, однако его оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU