Наркоману из Пугачева не смягчили приговор
Он не хотел сидеть более года в колонии
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Балаковский районный суд 8 мая 2019 года признал 32-летнего жителя Пугачева виновным в приобретении и хранении наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, днем 18 февраля мужчина через терминал купил дозу за 1 тыс. рублей и его приговорили к году и двум месяцам колонии-поселения.
Осужденный обжаловал наказание, посчитав его слишком суровым, однако его оставили без изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU