Серийного насильника-педофила из Саратова осудили на 12 лет
В Ленинском районе Саратова осудили 38-летнего местного жителя. Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней и покушении на изнасилование несовершеннолетней.
- Около девяти вечера 4 ноября 2017 года пьяный злоумышленник шел по улице Антонова. Мимо него проследовала 17-летняя девушка. Он догнал ее и ударил по затылку. Подросток упала, мужчина потащил ее к подъездам, бросил на землю куртку и стал стягивать с потерпевшей одежду, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Нападавший успел совершить свое грязное дело. В тот момент мимо них прошли люди и несовершеннолетняя закричала. Очевидцы бросились на помощь, а насильник убежал.
В числе лиц, спасавших девушку, была потерпевшая от рук того же мужчины. В 2004 году она стала жертвой покушения на изнасилование.
После бегства злоумышленник уехал в Санкт-Петербург и скрывался там до апреля 2019 года, где тоже успел совершить аналогичное преступление. В Северной столице его задержали сотрудники угрозыска.
Мужчина не признал свою вину, но суду хватило доказательств. Его приговорили к 12 годам в колонии с ограничением свободы сроком на два года.
Приговор пока не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU