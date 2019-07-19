Серийного насильника-педофила из Саратова осудили на 12 лет

СЕГОДНЯ 14:42 2019-07-19T14:42:31+03:00

Одну из жертв спасла девушка, пострадавшая от рук того же насильника 13 годами ранее

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В Ленинском районе Саратова осудили 38-летнего местного жителя. Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней и покушении на изнасилование несовершеннолетней.

- Около девяти вечера 4 ноября 2017 года пьяный злоумышленник шел по улице Антонова. Мимо него проследовала 17-летняя девушка. Он догнал ее и ударил по затылку. Подросток упала, мужчина потащил ее к подъездам, бросил на землю куртку и стал стягивать с потерпевшей одежду, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Нападавший успел совершить свое грязное дело. В тот момент мимо них прошли люди и несовершеннолетняя закричала. Очевидцы бросились на помощь, а насильник убежал.

В числе лиц, спасавших девушку, была потерпевшая от рук того же мужчины. В 2004 году она стала жертвой покушения на изнасилование.

После бегства злоумышленник уехал в Санкт-Петербург и скрывался там до апреля 2019 года, где тоже успел совершить аналогичное преступление. В Северной столице его задержали сотрудники угрозыска.

Мужчина не признал свою вину, но суду хватило доказательств. Его приговорили к 12 годам в колонии с ограничением свободы сроком на два года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU