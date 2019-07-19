2019-07-19T14:42:31+03:00
Происшествия

Серийного насильника-педофила из Саратова осудили на 12 лет

Одну из жертв спасла девушка, пострадавшая от рук того же насильника 13 годами ранее
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Саратова осудили 38-летнего местного жителя. Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней и покушении на изнасилование несовершеннолетней.

- Около девяти вечера 4 ноября 2017 года пьяный злоумышленник шел по улице Антонова. Мимо него проследовала 17-летняя девушка. Он догнал ее и ударил по затылку. Подросток упала, мужчина потащил ее к подъездам, бросил на землю куртку и стал стягивать с потерпевшей одежду, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Нападавший успел совершить свое грязное дело. В тот момент мимо них прошли люди и несовершеннолетняя закричала. Очевидцы бросились на помощь, а насильник убежал.

В числе лиц, спасавших девушку, была потерпевшая от рук того же мужчины. В 2004 году она стала жертвой покушения на изнасилование.

После бегства злоумышленник уехал в Санкт-Петербург и скрывался там до апреля 2019 года, где тоже успел совершить аналогичное преступление. В Северной столице его задержали сотрудники угрозыска.

Мужчина не признал свою вину, но суду хватило доказательств. Его приговорили к 12 годам в колонии с ограничением свободы сроком на два года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Николай Панков о темпах строительства жилья для дольщиков в Балакове: Важен конечный результат
В Саратове пройдут сельхозярмарки выходного дня
Перебросивший наркотики в колонию 17-летний житель Пугачева получил срок
В Балашовском районе мошенники лишили женщину денег за украденный телефон
Ночью закроют перекресток Соколовой и Симбирской
В Саратове не будет нескольких рейсов трамвая №7
В Саратове состоится пляжный фестиваль
В Саратове рецидивист украл у пенсионерки телефон ради денег
Житель Татищевского района получил шесть лет «строгача» за кражу на 50 тыс. рублей
Наркоману из Пугачева не смягчили приговор
Выпускник Саратовской академии права возглавил Ершовскую транспортную прокуратуру
Николай Панков: Главное, чтобы дети были сыты и питались качественно
Саратовские фермеры страдают из-за дождей
Панков заявил о коррупционности сферы питания саратовских школьников
В Саратове пенсионер заблудился по дороге на Кумысную поляну
В Саратовской области 14,6 тыс. гектаров заросли сорняками
В лодке под Чардымом скончался мужчина
Саратовский проект по обучению вожатых выиграл 2 млн рублей
Пристава в Саратовской области уволили за утрату доверия