Саратовские фермеры страдают из-за дождей

СЕГОДНЯ 14:26 2019-07-19T15:39:47+03:00

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Нестабильная погода Саратовской области доставляет неприятности не только людям, но и овощеводам.

Жаркий, сухой май и июнь «подарили» почвенную засуху, что не способствовало развитию озимых культур. Сейчас в регион пришла прохлада и дожди. Это доставляет проблем теперь уже при уборке урожая.

В региональном Гидрометцентре отметили, что от жары в начале лета плохо росли овощи, потому что зной не способствовал их опылению. Зато сейчас они вместе с яровыми культурами, кукурузой и подсолнечником переживают комфортные времена.

Однако, как отмечают дачники, многие овощи, такие как помидоры, плохо поспевают.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, негатив принесли скачки температур. Например, в Петровске ночью бывало +4, а днем — +27 градусов.

Перепады связаны с затоком арктического воздуха. Воздушные массы забирают холод, опускаются до акватории Каспия, Черного моря и активно идут с большой скоростью в Саратовскую область.

То есть холодные ночи и жаркие дни способствуют развитию фитофторы грибков, лишней необходимости вносить удобрения и дополнительным усилиям агротехников. Это приносит больше минусов, чем плюсов.

Необычные низкие температуры прочувствовались не только растениями, но и людьми.

Однако теперь столбик термометра в ближайшие четыре ночи не опустится ниже десяти градусов во всех районах области, а значит — можно наконец-то отложить подальше надоевшие кофты.

ИСТОЧНИК KP.RU