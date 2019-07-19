Саратовские фермеры страдают из-за дождей
Нестабильная погода Саратовской области доставляет неприятности не только людям, но и овощеводам.
Жаркий, сухой май и июнь «подарили» почвенную засуху, что не способствовало развитию озимых культур. Сейчас в регион пришла прохлада и дожди. Это доставляет проблем теперь уже при уборке урожая.
В региональном Гидрометцентре отметили, что от жары в начале лета плохо росли овощи, потому что зной не способствовал их опылению. Зато сейчас они вместе с яровыми культурами, кукурузой и подсолнечником переживают комфортные времена.
Однако, как отмечают дачники, многие овощи, такие как помидоры, плохо поспевают.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, негатив принесли скачки температур. Например, в Петровске ночью бывало +4, а днем — +27 градусов.
Перепады связаны с затоком арктического воздуха. Воздушные массы забирают холод, опускаются до акватории Каспия, Черного моря и активно идут с большой скоростью в Саратовскую область.
То есть холодные ночи и жаркие дни способствуют развитию фитофторы грибков, лишней необходимости вносить удобрения и дополнительным усилиям агротехников. Это приносит больше минусов, чем плюсов.
Необычные низкие температуры прочувствовались не только растениями, но и людьми.
Однако теперь столбик термометра в ближайшие четыре ночи не опустится ниже десяти градусов во всех районах области, а значит — можно наконец-то отложить подальше надоевшие кофты.
ИСТОЧНИК KP.RU