2019-07-19T15:39:47+03:00
Общество

Саратовские фермеры страдают из-за дождей

Трудности созреванию урожая доставляют холодные ночи
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нестабильная погода Саратовской области доставляет неприятности не только людям, но и овощеводам.

Жаркий, сухой май и июнь «подарили» почвенную засуху, что не способствовало развитию озимых культур. Сейчас в регион пришла прохлада и дожди. Это доставляет проблем теперь уже при уборке урожая.

В региональном Гидрометцентре отметили, что от жары в начале лета плохо росли овощи, потому что зной не способствовал их опылению. Зато сейчас они вместе с яровыми культурами, кукурузой и подсолнечником переживают комфортные времена.

Однако, как отмечают дачники, многие овощи, такие как помидоры, плохо поспевают.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, негатив принесли скачки температур. Например, в Петровске ночью бывало +4, а днем — +27 градусов.

Перепады связаны с затоком арктического воздуха. Воздушные массы забирают холод, опускаются до акватории Каспия, Черного моря и активно идут с большой скоростью в Саратовскую область.

То есть холодные ночи и жаркие дни способствуют развитию фитофторы грибков, лишней необходимости вносить удобрения и дополнительным усилиям агротехников. Это приносит больше минусов, чем плюсов.

Необычные низкие температуры прочувствовались не только растениями, но и людьми.

Однако теперь столбик термометра в ближайшие четыре ночи не опустится ниже десяти градусов во всех районах области, а значит — можно наконец-то отложить подальше надоевшие кофты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Николай Панков о темпах строительства жилья для дольщиков в Балакове: Важен конечный результат
В Саратове пройдут сельхозярмарки выходного дня
Перебросивший наркотики в колонию 17-летний житель Пугачева получил срок
В Балашовском районе мошенники лишили женщину денег за украденный телефон
Ночью закроют перекресток Соколовой и Симбирской
В Саратове не будет нескольких рейсов трамвая №7
В Саратове состоится пляжный фестиваль
В Саратове рецидивист украл у пенсионерки телефон ради денег
Серийного насильника-педофила из Саратова осудили на 12 лет
Житель Татищевского района получил шесть лет «строгача» за кражу на 50 тыс. рублей
Наркоману из Пугачева не смягчили приговор
Выпускник Саратовской академии права возглавил Ершовскую транспортную прокуратуру
Николай Панков: Главное, чтобы дети были сыты и питались качественно
Панков заявил о коррупционности сферы питания саратовских школьников
В Саратове пенсионер заблудился по дороге на Кумысную поляну
В Саратовской области 14,6 тыс. гектаров заросли сорняками
В лодке под Чардымом скончался мужчина
Саратовский проект по обучению вожатых выиграл 2 млн рублей
Пристава в Саратовской области уволили за утрату доверия