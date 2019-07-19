2019-07-19T15:37:28+03:00
Общество

Панков заявил о коррупционности сферы питания саратовских школьников

Эта сфера бизнеса остается непрозрачной
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Сегодня, 19 июля, в саратовском отделении партии «Единая Россия» депутаты, чиновники и общественники обсудили вопрос питания для школьников.

Депутат Государственной думы, секретарь реготделения «Единой России» Николай Панков обозначил — тема острая. Сейчас родителей не допускают к вопросам определения школьных поставщиков. Это должно измениться.

Например, как в Красноярске — чтобы можно было узнать о меню ребенка с помощью телефона.

Депутат отметил, что к нему поступали заявления о коррупции в этой сфере. Директорам учреждений указывают, с кем заключать договоры нужно, а с кем нет.

Вопрос финансирования полноценного обеда также остается нерешенным. Но если федеральные средства пойдут на это, то систему контроля над школьным питанием нужно сделать прозрачной.

Николай Панков отметил, что нельзя сбрасывать со счетов и недобросовестную конкуренцию поставщиков. Пример — заплесневелые котлеты в лицее №52, на которые якобы пожаловались ученики. Позже в городском комитете по образованию эту информацию опровергли.

Депутат подчеркнул, что эта тема сегодняшним разговором не ограничится, — «будут спрашивать и контролировать».

ИСТОЧНИК KP.RU

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