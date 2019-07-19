В Саратове пенсионер заблудился по дороге на Кумысную поляну

СЕГОДНЯ 14:17 2019-07-19T15:36:07+03:00

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Сотрудники Росгвардии в Саратове спасли пожилого мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, 82-летний гражданин заблудился в городе.

Вечером 18 июля в Росгвардию поступил вызов, что рано утром житель Октябрьского района ушел гулять и не вернулся. Родственники решили, что он мог отправиться на Кумысную поляну.

При этом у пенсионера с собой не было телефона.

Вскоре росгвардейцы обнаружили гражданина на пересечении улиц Новоузенская и Лысогорская, в нескольких км от своего жилья. Оказалось, что он действительно забыл дорогу назад.

Пенсионеру помогли добраться до дома.

ИСТОЧНИК KP.RU