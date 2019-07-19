В Саратовской области 14,6 тыс. гектаров заросли сорняками

СЕГОДНЯ 13:58 2019-07-19T14:01:39+03:00

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В Саратовской области у трех собственников изъяты земельные участки.

Как сообщили «КП-Саратов» в Россельхознадзоре, участки были отняты у владельцев в Духовницком и Ершовском районах, которые не обрабатывали их.

Всего выявлено более 460 фактов нерационального использования сельхозземель. В результате работы Россельхознадзора, в оборот возвращено более 354 тыс. гектаров.

Кроме того, в отношении 70 человек были выданы предписания в связи с зарастанием их участков сорняками на общей площади 14,6 тыс. гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU