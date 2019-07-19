Саратовский проект по обучению вожатых выиграл 2 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:18 2019-07-19T13:26:44+03:00

На завершившемся в Подмосковье форуме «Территория смыслов» саратовцы выиграли 2 млн рублей из 3

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Саратовский проект «#PROДетство» стал победителем конкурса грантов форума «Территория смыслов, который завершился 19 июля в Подмосковье.

Делегацию Саратовской области на форуме составили 14 педагогов общеобразовательных организаций и специалистов работе с молодежью.

Инициаторами одного из проектов — победителей форума — стали Оксана Антонова и Михаил Иванов. «#PROДетство» предполагает создание централизованной межрегиональной площадки по обучению основам вожатского мастерства активистов российского движения школьников, подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, и студентов. Обучение будет проходить через вовлечение молодежи в социально-значимую деятельность посредством коворкинг-центров в Саратове, Волгограде и Набережных Челнах.

Саратовский проект выиграл грант в размере 2 млн рублей. Всего на командные проекты на всю смену было выделено 3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU