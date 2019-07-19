2019-07-19T13:35:16+03:00
Происшествия

В лодке под Чардымом скончался мужчина

Гражданин пытался вызвать службу спасения, но не успел нажать кнопку вызова
Ольга Симонова
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Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
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В реке у села Чардым в Воскресенском районе рыбаки нашли лодку с трупом.

- Прибывшие спасатели констатировали смерть и вместе с сотрудниками ГИМС отбуксировали плавсредство к берегу, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.

По предварительным данным, мужчине в лодке стало плохо, он попытался вызвать на помощь. На его телефоне был набран номер «112», но нажать на кнопку вызова он не успел.

Тело погибшего передано следователям.

На месте работали облспас, ГИМС, полиция, СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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