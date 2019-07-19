2019-07-19T12:32:30+03:00
Происшествия

Пожарные в Энгельсе тушили пригоревшую курицу

Эвакуация не потребовалась, но еду спасти не удалось
Ольга Симонова
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В Энгельсе сегодня, 19 июля, пожарные расчеты выехали тушить пригоревшую курицу.

Как сообщили «КП-Саратов» в «Энгельс-Спасе», ЧП случилось в доме №150/7 по улице Тельмана.

Соседи почувствовали запах гари, не смогли достучаться до хозяина и вызвали экстренные службы.

Прибывшие спасатели и пожарные разбудили владельца жилья, обнаружили пригоревшую еду, от которой и распространился аромат. Эвакуации не потребовалось, однако курицу спасти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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