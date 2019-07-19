Жительница Балашовского района отдала мошенникам 4 тыс. рублей за свой телефон

СЕГОДНЯ 12:26 2019-07-19T12:56:01+03:00

Она поверила, что злоумышленник нашел ее пропажу

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В Балашовском районе 41-летняя жительница села Репное стала жертвой мошенничества.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, она потеряла мобильный телефон и позже разместила в соцсети объявление о пропаже.

Вскоре ей позвонил неизвестный и сообщил, что нашел мобильник. За возврат он попросил 4 тыс. рублей.

Гражданка перевела ему деньги, но после этого злоумышленник перестал выходить на связь. Только тогда потерпевшая обратилась в полицию.

Правоохранители начали проверку. Уже установлено, что неизвестные звонили с номеров, зарегистрированных в Волгоградской и Оренбургской областях.

Полицейские просят жителей быть бдительными. Например, если кто-то предлагает вернуть потерянную вещь, то он должен ее описать, чтобы доказать, что пропажа у него на руках. Кроме того, категорически не рекомендуется переводить деньги, ведь нашедшему придется встретиться с владельцем вещи, чтобы передать ее, тогда и должна быть произведена оплата вознаграждения.

ИСТОЧНИК KP.RU