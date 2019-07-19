В Саратовской области в социально опасном положении — 1 825 семей

СЕГОДНЯ 12:24 2019-07-19T12:32:54+03:00

В июне из социально-реабилитационных центров в кровные семьи вернули 124 ребенка

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области в июне 2019 года из социально-реабилитационных центров в кровные семьи вернули 124 ребенка.

- Также из социально опасного положения вывели 71 семью со 148 детьми. Но было выявлено 76 семей в той же категории. Там проживают 154 ребенка, — сообщили «КП-Саратов» в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве региона.

Всего сейчас семей, находящихся в социально опасном положении, в области — 1 825, это на 123 меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Также социально-реабилитационные центры и центры «Семья» помогли несовершеннолетним получить шесть паспортов и 22 медицинских полиса.

ИСТОЧНИК KP.RU