В Саратовской области в социально опасном положении — 1 825 семей
В Саратовской области в июне 2019 года из социально-реабилитационных центров в кровные семьи вернули 124 ребенка.
- Также из социально опасного положения вывели 71 семью со 148 детьми. Но было выявлено 76 семей в той же категории. Там проживают 154 ребенка, — сообщили «КП-Саратов» в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве региона.
Всего сейчас семей, находящихся в социально опасном положении, в области — 1 825, это на 123 меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Также социально-реабилитационные центры и центры «Семья» помогли несовершеннолетним получить шесть паспортов и 22 медицинских полиса.
ИСТОЧНИК KP.RU