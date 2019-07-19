2019-07-19T12:32:54+03:00
Общество

В Саратовской области в социально опасном положении — 1 825 семей

В июне из социально-реабилитационных центров в кровные семьи вернули 124 ребенка
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области в июне 2019 года из социально-реабилитационных центров в кровные семьи вернули 124 ребенка.

- Также из социально опасного положения вывели 71 семью со 148 детьми. Но было выявлено 76 семей в той же категории. Там проживают 154 ребенка, — сообщили «КП-Саратов» в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве региона.

Всего сейчас семей, находящихся в социально опасном положении, в области — 1 825, это на 123 меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Также социально-реабилитационные центры и центры «Семья» помогли несовершеннолетним получить шесть паспортов и 22 медицинских полиса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Опубликован список улиц Саратова, где отключат горячую воду
Банк «Открытие» вошел в топ-5 российских банков по количеству офисов для сбора биометрических данных
Пожарные в Энгельсе тушили пригоревшую курицу
Жительница Балашовского района отдала мошенникам 4 тыс. рублей за свой телефон
Потребители ООО «КВС» могут оплатить квитанции за воду дистанционно
Бизнесмены с проспекта Кирова просят снизить налоги
Пьяная женщина гоняла на авто по Саратову без прав
АО «Тандер» и ООО «Лента» — в числе крупнейших должников за услугу по обращению с ТКО
В Вольске автомобиль слетел с обрыва и повис на столбе
В центре Саратова до вечера отключили воду
Летние кафе на проспекте Кирова будут оформлены в единой гамме
Под Саратовом пьяный водитель сломал руку полицейскому при задержании
В августе закроют проспект Кирова
В Аркадаке подросток ранил ножом-бабочкой отчима
В Перелюбском районе неизвестный сжег 9,5 тонны сена
Под Саратовом женщина на Renault сбила велосипедистку, водитель Ford — юного байкера
Мэр Саратова собрал бизнесменов для обсуждения благоустройства проспекта Кирова
В ДТП на Рахова пострадали три человека
Владелицу саратовского казино оштрафовали на 30 тыс. рублей