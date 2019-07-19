Бизнесмены с проспекта Кирова просят снизить налоги

СЕГОДНЯ 12:07 2019-07-19T12:50:15+03:00

Они опасаются снижения прибыли на время перекрытия улицы

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Сегодня, 19 июля, в администрации Волжского района Саратова бизнесмены и чиновники обсудили предстоящее благоустройство проспекта Кирова.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на совещании вопрос задала владелица гостиницы и магазина «Мир вкусов».

Поскольку зоны проспекта Кирова по мере реконструкции будут закрыты для прохода, это помешает торговле. Бизнесвумен поинтересовалась, можно ли в таком случае освободить их от части сборов или уменьшить налоги по уборке, которые подскочили с 4 до 13 тыс. рублей.

Мэр Михаил Исаев ответил, что проработает этот вопрос.

Уполномоченный по защите предпринимателей Михаил Петриченко считает, что решить вопрос с уменьшением налогов не получится.

Заместитель председателя дорожного комитета Сергей Кузнецов добавил, что эти работы будут длиться плюс-минус неделю, десять дней.

ИСТОЧНИК KP.RU