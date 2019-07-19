Бизнесмены с проспекта Кирова просят снизить налоги
Сегодня, 19 июля, в администрации Волжского района Саратова бизнесмены и чиновники обсудили предстоящее благоустройство проспекта Кирова.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на совещании вопрос задала владелица гостиницы и магазина «Мир вкусов».
Поскольку зоны проспекта Кирова по мере реконструкции будут закрыты для прохода, это помешает торговле. Бизнесвумен поинтересовалась, можно ли в таком случае освободить их от части сборов или уменьшить налоги по уборке, которые подскочили с 4 до 13 тыс. рублей.
Мэр Михаил Исаев ответил, что проработает этот вопрос.
Уполномоченный по защите предпринимателей Михаил Петриченко считает, что решить вопрос с уменьшением налогов не получится.
Заместитель председателя дорожного комитета Сергей Кузнецов добавил, что эти работы будут длиться плюс-минус неделю, десять дней.
ИСТОЧНИК KP.RU