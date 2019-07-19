2019-07-19T12:50:15+03:00
Общество

Бизнесмены с проспекта Кирова просят снизить налоги

Они опасаются снижения прибыли на время перекрытия улицы
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 19 июля, в администрации Волжского района Саратова бизнесмены и чиновники обсудили предстоящее благоустройство проспекта Кирова.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на совещании вопрос задала владелица гостиницы и магазина «Мир вкусов».

Поскольку зоны проспекта Кирова по мере реконструкции будут закрыты для прохода, это помешает торговле. Бизнесвумен поинтересовалась, можно ли в таком случае освободить их от части сборов или уменьшить налоги по уборке, которые подскочили с 4 до 13 тыс. рублей.

Мэр Михаил Исаев ответил, что проработает этот вопрос.

Уполномоченный по защите предпринимателей Михаил Петриченко считает, что решить вопрос с уменьшением налогов не получится.

Заместитель председателя дорожного комитета Сергей Кузнецов добавил, что эти работы будут длиться плюс-минус неделю, десять дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пристава в Саратовской области уволили за утрату доверия
Опубликован список улиц Саратова, где отключат горячую воду
Банк «Открытие» вошел в топ-5 российских банков по количеству офисов для сбора биометрических данных
Пожарные в Энгельсе тушили пригоревшую курицу
Жительница Балашовского района отдала мошенникам 4 тыс. рублей за свой телефон
В Саратовской области в социально опасном положении — 1 825 семей
Потребители ООО «КВС» могут оплатить квитанции за воду дистанционно
Пьяная женщина гоняла на авто по Саратову без прав
АО «Тандер» и ООО «Лента» — в числе крупнейших должников за услугу по обращению с ТКО
В Вольске автомобиль слетел с обрыва и повис на столбе
В центре Саратова до вечера отключили воду
Летние кафе на проспекте Кирова будут оформлены в единой гамме
Под Саратовом пьяный водитель сломал руку полицейскому при задержании
В августе закроют проспект Кирова
В Аркадаке подросток ранил ножом-бабочкой отчима
В Перелюбском районе неизвестный сжег 9,5 тонны сена
Под Саратовом женщина на Renault сбила велосипедистку, водитель Ford — юного байкера
Мэр Саратова собрал бизнесменов для обсуждения благоустройства проспекта Кирова
В ДТП на Рахова пострадали три человека
Владелицу саратовского казино оштрафовали на 30 тыс. рублей