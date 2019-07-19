2019-07-19T11:55:15+03:00
Происшествия

В Вольске автомобиль слетел с обрыва и повис на столбе

Водитель уснул за рулем
Поделиться:
Автомобиль завис над обрывомАвтомобиль завис над обрывом
Изменить размер текста:

Уснувший водитель попал в ДТП в Вольске. Автомобиль съехал с обрыва и чудом зацепился за столб. Авария произошла на улице Цементников у дома №36, недалеко от старого завода «Металлист».

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов» причиной аварии стало то, что 25-летний водитель уснул за рулем. Таковы предварительные данные ГИБДД.

В результате Lada Priora, выехала на встречку, где, никого не задев, стукнулась о бордюр и слетела бы в обрыв, но повисла на столбе.

Водитель при столкновении со столбом вылетел из машины через лобовое стекло. Он получил незначительные травмы и проснулся. Он рассказал сотрудникам ГИБДД, что послужило причиной аварии. Мужчина отправлен на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пристава в Саратовской области уволили за утрату доверия
Опубликован список улиц Саратова, где отключат горячую воду
Банк «Открытие» вошел в топ-5 российских банков по количеству офисов для сбора биометрических данных
Пожарные в Энгельсе тушили пригоревшую курицу
Жительница Балашовского района отдала мошенникам 4 тыс. рублей за свой телефон
В Саратовской области в социально опасном положении — 1 825 семей
Потребители ООО «КВС» могут оплатить квитанции за воду дистанционно
Бизнесмены с проспекта Кирова просят снизить налоги
Пьяная женщина гоняла на авто по Саратову без прав
АО «Тандер» и ООО «Лента» — в числе крупнейших должников за услугу по обращению с ТКО
В центре Саратова до вечера отключили воду
Летние кафе на проспекте Кирова будут оформлены в единой гамме
Под Саратовом пьяный водитель сломал руку полицейскому при задержании
В августе закроют проспект Кирова
В Аркадаке подросток ранил ножом-бабочкой отчима
В Перелюбском районе неизвестный сжег 9,5 тонны сена
Под Саратовом женщина на Renault сбила велосипедистку, водитель Ford — юного байкера
Мэр Саратова собрал бизнесменов для обсуждения благоустройства проспекта Кирова
В ДТП на Рахова пострадали три человека
Владелицу саратовского казино оштрафовали на 30 тыс. рублей