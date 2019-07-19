В Вольске автомобиль слетел с обрыва и повис на столбе

СЕГОДНЯ 11:39 2019-07-19T11:55:15+03:00

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Уснувший водитель попал в ДТП в Вольске. Автомобиль съехал с обрыва и чудом зацепился за столб. Авария произошла на улице Цементников у дома №36, недалеко от старого завода «Металлист».

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов» причиной аварии стало то, что 25-летний водитель уснул за рулем. Таковы предварительные данные ГИБДД.

В результате Lada Priora, выехала на встречку, где, никого не задев, стукнулась о бордюр и слетела бы в обрыв, но повисла на столбе.

Водитель при столкновении со столбом вылетел из машины через лобовое стекло. Он получил незначительные травмы и проснулся. Он рассказал сотрудникам ГИБДД, что послужило причиной аварии. Мужчина отправлен на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU