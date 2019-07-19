В центре Саратова до вечера отключили воду

СЕГОДНЯ 11:31 2019-07-19T11:31:44+03:00

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В Саратове сегодня, 19 июля, отключили воду.

- Ориентировочно до 20:00 не будет водоснабжения на улице Челюскинцев от Некрасова до Московской, на Вознесенской и Октябрьской от Валовой до Московской, на Комсомольской и Некрасова от Кузнечной до Московской, на Кузнечной от Октябрьской до Некрасова и на Северной улице, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Отключение связано с ремонтом на городском водопроводе. Также по этой причине отключили подачу ресурса в квадрате улиц Астраханская — Большая Казачья — Пугачева — Советская.

ИСТОЧНИК KP.RU