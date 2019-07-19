2019-07-19T11:53:43+03:00
Общество

Летние кафе на проспекте Кирова будут оформлены в единой гамме

Дизайн-код уже разработан
Дарья Вострикова
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На проспекте Кирова ведут дизайн-код для уличных кафеНа проспекте Кирова ведут дизайн-код для уличных кафеФото: Екатерина Семенова
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Сегодня, 19 июля, в администрации Волжского района проходит совещание по проекту благоустройства проспекта Кирова.

Председатель комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству Виктор Желанов рассказал о новом виде летних кафе.

Они будут выполнены в одной гамме с другими объектами благоустроенной зоны.

- Один из вариантов: кафе, установленное на деревянном настиле, «палубе». Однако это уместнее сделать там, где существует уклон на улице Волжская, но на плоской зоне проспекта Кирова это нецелесообразно — отметил он.

Представитель «Сити-бургера» заинтересовался, как быть тем, кто собирается открывать заведение на проспекте.

- Дизайн практически готов, для согласования дизайн-кода можно прийти к нам, все объяснят, — ответил Виктор Желанов.

На вопрос о способах подвоза товаров мэр Саратова Михаил Исаев отметил, что коридор для работы автомобильного транспорта будет организован, однако с ограничениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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