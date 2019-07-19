Летние кафе на проспекте Кирова будут оформлены в единой гамме
Сегодня, 19 июля, в администрации Волжского района проходит совещание по проекту благоустройства проспекта Кирова.
Председатель комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству Виктор Желанов рассказал о новом виде летних кафе.
Они будут выполнены в одной гамме с другими объектами благоустроенной зоны.
- Один из вариантов: кафе, установленное на деревянном настиле, «палубе». Однако это уместнее сделать там, где существует уклон на улице Волжская, но на плоской зоне проспекта Кирова это нецелесообразно — отметил он.
Представитель «Сити-бургера» заинтересовался, как быть тем, кто собирается открывать заведение на проспекте.
- Дизайн практически готов, для согласования дизайн-кода можно прийти к нам, все объяснят, — ответил Виктор Желанов.
На вопрос о способах подвоза товаров мэр Саратова Михаил Исаев отметил, что коридор для работы автомобильного транспорта будет организован, однако с ограничениями.
ИСТОЧНИК KP.RU