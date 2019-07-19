Под Саратовом пьяный водитель сломал руку полицейскому при задержании

СЕГОДНЯ 11:08 2019-07-19T11:08:23+03:00

После этого он подался в бега, а через четыре месяца сам пришел к следователю

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В Базарно-Карабулакском районе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя. Его обвиняют в применении насилия к представителю власти во время исполнения им своих обязанностей.

- Следствие считает, что днем 27 октября 2018 года сотрудники ДПС начали погоню за пьяным водителем легковушки, который не хотел останавливаться. В селе Адоевщина парень заехал на работу, бросил там машину и пошел домой, делая вид, что ничего не сделал, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

У жилища его поймали правоохранители и попросили пройти с ними. Молодой человек отказал и попытался скрыться. Начальник местного отдела ГИБДД попытался проводить нарушителя к служебному авто, но тот в ответ схватил полицейского за левую руку и резко выкрутил. Она сломалась.

После этого злоумышленник ногами ударил двух стражей порядка по ногам, одному из них он начал угрожать.

В отношении парня возбудили уголовное дело, но в середине января 2019 он подался в бега и был объявлен в федеральный розыск. Через четыре месяца, в мае, гражданин все осознал и сам пришел к следователю.

В уголовном деле собрали достаточно доказательств и передали его в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU